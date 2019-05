El 10 de abril, el Ejecutivo envió al Congreso 12 proyectos de reforma política y electoral. El presidente Martín Vizcarra cuestionó ayer que, a casi un mes, no haya muchos avances en el tema.“Esta semana se cumple un mes desde que presentamos los proyectos de reforma política y ¿cuánto ha avanzado? Le pedimos por favor –y no lo hacemos solos, pues ayer cinco bancadas le han pedido al Congreso y a los responsables de las comisiones correspondientes– que pongan en agenda el análisis de la reforma política”, expresó.El mandatario indicó que no busca “pechar” al Legislativo, ni tampoco faltarle el respeto, solo “que atiendan los puntos que son prioritarios para el país”.¿Y cuál fue la respuesta en el Congreso? La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (FP), declaró a este diario que “el debate empezó al día siguiente de que ingresaron las propuestas”. “Su ministro de Justicia (Vicente Zeballos) incluso ya fue invitado para sustentar (las propuestas del Ejecutivo)”, señaló.Sin embargo, el debate en la comisión no ha sido continuo. Por ejemplo, no sesionó durante la semana de representación. Tras el jalón de orejas del jefe de Estado, la Comisión Constitución aprobó el cronograma para la discusión de las propuestas.Para el parlamentario Alberto Quintanilla (NP), este documento, que plantea sesiones hasta el 3 de julio, no está bien elaborado debido a que “no se están priorizando los temas que ha enviado el Ejecutivo”. Por su parte, Jorge Meléndez (PpK) dijo que se debió incluir primero las reformas constitucionales, ya que para ello se requiere la aprobación en dos legislaturas.(pERU21)