Puno: Consideran que los regidores deben trabajar en depuración de ordenanzas que no sirven

Publicado el dia miércoles 08 de mayo del 2019 a las 07:51

Para el regidor Jorge Apaza Quispe muchas de las ordenanzas municipales actualmente son normas muertas. Consideró que las ordenanzas municipales que se proponen deben ser efectivas y que vaya orientado a la prestación de servicios de la población. Desde su iniciativa, dijo que viene preparando dos ordenanzas, uno orientado al uso de las cámaras de videovigilancia y el uso gratuito de las plataformas deportivas.



Asimismo, insistió que entre un 30% hasta un 40% de las ordenanzas municipales de Puno, actualmente están desactualizados o simplemente no se aplican. Dijo que el trabajo de los regidores no solamente debe evaluarse por la emisión de las ordenanzas y acuerdos municipales.



Consideró que no solo se trata de proponer una cantidad de ordenanzas sino la calidad de las normativas. Dijo que los regidores deben trabajar en la revisión actualización y depuración de las normas que actualmente no se aplican o simplemente no sirven para la ciudad de Puno.