La última reunión del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana – Coresec Puno, ha sido suspendida por ausencia de la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, Yolinda Barrantes Quenallata y el alcalde del distrito de Ananea Leonardo Huanca Mamani, ambas autoridades simplemente no asistieron a dicha reunión, a pesar de haber sido invitados por la autoridad regional.La reunión fue convocada principalmente para ver la problemática sobre la inseguridad que actualmente se viene presentando en el centro minero de La Rinconada; sin embargo, una vez más, este problema ha sido postergado por el desinterés de sus autoridades provinciales y distritales.Jacinto Ticona, dijo que esta reunión fue una solicitud de la Defensoría del Pueblo, debido a los últimos asesinatos registrados en la zona, “lamentablemente no pudimos tomar decisiones en ausencia de las autoridades cuyas jurisdicciones son directamente las afectadas”, indicó. Ante esta situación, dijo que la próxima reunión se realizará el lunes 13 de mayo.Finalmente, manifestó que al momento no ha sido canalizada la declaratoria en estado de emergencia por inseguridad. Explicó que no hubo ningún pedido oficial y documentado de las autoridades provinciales y distritales, “es una situación que aún está pendiente”, agregó.