El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar , manifestó hoy que la Comisión de Constitución no tiene "una verdadera voluntad de hacer la reforma política". Su pronunciamiento se dio luego de que el grupo de trabajo presidido por Rosa Bartra ( Fuerza Popular) no otorgó un trato preferencial a las propuestas del Ejecutivo presentadas hace casi un mes.Del Solar señaló que "en la práctica, lo que parece decir es no nos interesa (la reforma política)", al referirse a las bancadas de Fuerza Popular y el partido Aprista que apoyaron el cronograma aprobado por la Comisión de Constitución."A pesar de la oposición de otros representantes del Congreso, se aprueba un cronograma donde no se da prioridad y junto con más de 130 otros proyectos. De forma que todo esto indica que no hay una verdadera voluntad de atender la reforma política que el gobierno ha presentado y la ciudadanía reclama", declaró Del Solar.Del Solar se pronunció en este sentido tras citar el artículo 105 de la Constitución, que indica que los proyectos presentados por el Ejecutivo con caracter de urgencia, deben ser tratados con carácter preferencial."Si no se está avanzando la reforma política, es porque desde el Congreso se están dando señales muy alarmantes respecto del compromiso de la Comisión de Constitución y de los partidos de Fuerza Popular y el Apra que están apoyando este tipo de cronograma que no ha sido sujeto a una disusión. Y en la práctica parece decir "no nos interesa la reforma política". Si no les interesa la reforma política y el país, mejor que lo digan abiertamente", aseveró Del Solar."Una interpelación permanente a la Educación"%u200BDel Solar manifestó también que le parece "difícil de entender" que un día después de que la ministra de Educación Flor Pablo sea interpelada, ha sido citada nuevamente por la Comisión de Educación una vez más."Se está queriendo llevar a la interpelación a un estado de interpelación permanente", declaró Del Solar quien además agregó que que este mecanismo está siendo usado políticamente."Esta no es la manera en que tenemos que trabajar juntos por el futuro de este país que tiene como pilar fundamental a la educación", expresó el premier. (Peru21)