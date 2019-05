Puno: Clausuran dos establecimientos nocturnos informales donde atendían a menores de edad

Publicado el dia jueves 09 de mayo del 2019 a las 07:49

El día dos de mayo se realizó dos intervenciones donde 2 locales nocturnos fueron clausurados y recibieron una multa entre 10 a 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por no contar con licencia de funcionamiento.



Genaro Guzmán, Gerente de Turismo y Desarrollo Económico indicó, que tras los operativos realizados, dos discotecas ubicadas en el centro de la ciudad de Puno fueron clausuradas por no contar con documentos de autorización entre ellos; el Karaoke Dancing Acuario y la discoteca Caretas.



Durante el operativo se encontró a tres menores de edad en el interior de la discoteca Caretas. Frente a esta situación el personal de la municipalidad impuso una multa de 10 Unidades Impositivas Tributarias en contra de los propietarios del local.



Toda esta intervención se realizó en cumplimiento a las ordenanzas 20 -2018 emitido por la Municipalidad Provincial de Puno. De igual manera indicó que los propietarios que alquilen locales a discotecas que no cuenten con autorización de funcionamiento serán multados.