Uno de los cofundadores de la red social Facebook, Chris Hughes, pidió este jueves "desmantelar" la compañía, y acusó a su actual CEO, Mark Zuckerberg, de haber sacrificado la privacidad de los usuarios con el objetivo de obtener beneficios de sus "clics"."Es hora de desmantelar Facebook", escribió Hughes en un artículo de opinión publicado por el periódico estadounidense The New York Times.En la nota, uno de los creadores de la red social propuso además dividir la compañía de las aplicaciones Instagram y WhatsApp, adquiridas en los últimos años.La publicación está ilustrada con una foto en la que se ve a Zuckerberg y Hughes jóvenes en el campus de la universidad de Harvard en 2004, año de lanzamiento de Facebook.Según Hughes, quien se alejó de la compañía hace 10 años, Mark Zuckerberg es una "persona buena y amable", aunque actualmente le ha provocado enojo su actitud, porque "su foco en el crecimiento lo llevó a sacrificar la seguridad y civilidad por clics", sostiene. Y agrega que "el gobierno debe responsabilizar a Mark" por esa situación."Cualquier día de estos —escribe el autor—, se espera que la Comisión Federal de Comercio imponga una multa de 5.000 millones de dólares a la empresa, pero eso no es suficiente". Además, rechaza el poderío monopólico que adquirió la red social, "y que ha sido utilizado para excluir a las empresas competidoras o ha copiado su tecnología", señaló y citó los casos de la desaparecida Vine, de Twitter, o Snapchat.En su opinión, Zuckerberg "creó un Leviatán que elimina el espíritu de la empresa y restringe la elección de los consumidores". Y expresó su "preocupación" porque su excompañero "se haya rodeado de un equipo que refuerza sus creencias en lugar de desafiarlas".