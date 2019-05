Las exportaciones no tradicionales registraron 3,238 millones de dólares en el primer trimestre del año, lo cual significó un crecimiento de 2.8% en comparación al similar periodo del 2018, informó la Asociación de Exportadores (Adex).Precisó que el sector no tradicional estuvo impulsado por la agroindustria, la cual registró un monto de exportación de 1,436.6 millones de dólares, que significó un crecimiento de 6.4%. Destacaron las uvas frescas, mangos, arándanos y espárragos frescos.Le siguió el sub sector químico, a pesar de sufrir una contracción de -2.8%; luego se ubicaron los envíos de pesca para Consumo Humano Directo que crecieron 22.1% gracias a mayores envíos de pota; y la siderometalurgia que se contrajo -21.5%.Por su parte, las prendas de vestir crecieron 8.4%; la metalmecánica y minería no metálica tuvieron caídas de -8.4% y -8.9% respectivamente. Finalmente los textiles se incrementaron 4.6%, la madera 10.4% y varios 10.6%.