Puno: Cuestionan el proceso de convocatoria de personal en la Corte Superior de Justicia

Publicado el dia viernes 10 de mayo del 2019 a las 07:50

Mary Isabel Gómez Gómez, representante del sindicato único de trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Puno, cuestionó el proceso de convocatoria de personal interno que están realizando en esta institución, debido a que no tendría la seriedad del caso, tampoco se puso de conocimiento a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, no se conoce en Asesoría de Presidencia, haciendo presumir un hay direccionamiento.



Sobre el particular, la coordinadora de la oficina de personal, Diana Rivera, no quiso prestar declaración a los medios de comunicación, sin embargo de manera interna dio a entender que la convocatoria no es un proceso pero según el documento alcanzado dice convocatoria para contratación para juzgados especializados.



Enfatizó que desde el sindicato plantearan la nulidad de la convocatoria, dónde se pretendería favorecer a personas no idóneas a quienes se les realizó la calificación de su file y entrevista personal.