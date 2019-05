El secretario general de trabajadores del sector salud (Sutress) de la provincia de Azángaro, Guido Machaca, señaló que más de 114 trabajadores con Contrato Administrativo de Servicios (CAS), no perciben sus remuneraciones hace dos meses y medio.Asimismo, manifestó que los responsables de la oficina de recursos humanos y planificación, no hicieron el llenado del Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público - Aplicativo Informático (AIRHSP), de forma correcta, obviando a algunos profesionales.Por otro lado, Guido Machaca refirió que se reunieron con el director de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Puno, quien se comprometió a viabilizar los pagos.Finalizo indicando que, en caso de no resolverse el problema acudirán a las últimas instancias como el Ministerio de Trabajo, la Defensoría del Pueblo entre otras instancias correspondientes.