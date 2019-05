Ciudadanos de la Comunidad Andina ya no pagarán costos del roaming

El parlamentario andino Mario Zúñiga Martínez informó que ya existen textos de acuerdos técnicos de los cuatro países que integran la Comunidad Andina (CAN) para que se eliminen los costos del roaming, vale decir los montos adicionales que se cobran por las llamadas internacionales que los ciudadanos andinos realizan cuando visitan un país del bloque.



“En pocas palabras ya hay un humo blanco para que los 110 millones de ciudadanos andinos puedan hacer uso de sus celulares en cualquier ciudad de la CAN con tarifa local, ya no se aplicarán los cobros del roaming por las llamadas internacionales en territorio del bloque tal cual como sucede en la Unión Europea”, dijo el parlamentario andino.



Resaltó que de acuerdo al secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, el desmonte gradual del roaming se realizará con más celeridad que el que se hizo en la Unión Europea y que no perjudicará a las empresas telefónicas porque si bien cierto ya no facturarán por concepto de llamadas internacionales, los usuarios realizarán más llamadas y consumirán más datos al desaparecer la barrera virtual de telefonía.



Afirmó que este es un beneficio palpable para nuestros ciudadanos, que se concreta gracias al proceso de integración de nuestras naciones, por el que se debe seguir apostando, porque la práctica está enseñando que se afronta mejor el futuro en conjunto.(Andina)