El congresista Moíses Mamani ( Fuerza Popular) aseguró que "no es verdad" que tenga un desbalance patrimonial de 27 millones de soles, como reveló una investigación realizada por la Policía Nacional."Acabo de enterarme por los medios televisivos y la prensa que tengo un desbalance de 27 millones (de soles), eso no es verdad. Espero que la Fiscalía o la Policía que están investigando cumplan con informar a la población como debe ser", manifestó."Lanzar ese tipo de informaciones a la población es poner en riesgo mi vida. Lo que he declarado es el monto que siempre he tenido: 4 millones. Imagino que la Policía ha investigado cautelosamente y presente los documentos pertinentes", agregó.Mamani aseguró que no ha sido citado tanto por la Policía como la Fiscalía, y remarcó que tampoco está escapando de la justicia. Sobre su retorno al Congreso, tras cumplir 120 días de suspensión, señaló: "No sé si es una campaña o no les caigo bien, yo he regresado a trabajar por Puno y por los más olvidados".Como se recuerda, el diario El Comercio informó que el legislador es investigado por el presunto delito de lavado de activos y está pendiente de resolverse una acusación en su contra por el delito contra la administración de justicia en forma de falsa declaración.En la declaración jurada que Moíses Mamani presentó al Jurado Nacional de Elecciones, declaró ingresos anuales por S/ 466.000, además de seis terrenos por un valor de S/ 4'505.000. Sin embargo, una pesquisa de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la PNP revela que el congresista omitió información.