Después de conocerse que 13 funcionarios del gobierno regional fueron observados por la oficina de Control Interno, por no cumplir los requisitos establecidos para ocupar los cargos, Jorge Zúñiga Pineda, Consejero Regional, señaló que el Cuadro para Asignaciones de Personal (CAP) de la entidad está planteado al 2010 y el Manual de Organización y Funciones (MOF) hasta el 2018, “tanto el CAP como el MOF no están actualizados al 2019”.“Ambos documentos son incompatibles, entonces el Gobierno Regional ya debió actualizar el CAP, como entidad también tiene su desorden en sus instrumentos de gestión”, añadió.Asimismo refirió que el Consejo Regional esperará hasta el 17 del presente mes, para interponer denuncia contra los 13 funcionarios, ya que con anticipación este lunes 13 se fundamentará para interponer la denuncia ante el Ministerio Público contra Jorge Chávez Checa, jefe de la Oficina Regional de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad.Por su parte, Germán Alejo Apaza Consejero Regional manifestó que el gobernador regional tiene que dar su punto de vista si acata o no acata esta disposición, porque el procurador del gobierno regional Gustavo López ha señalado en el consejo regional que esas exhortaciones no tienen pies ni cabeza.“Respecto al informe que ha sacado la Contraloría en realidad veo que es un control solamente, y que se está esperando solamente el descargo de la entidad porque en el informe dice que en plazo de 10 días darán cuenta de que medida tomaron, el 17 de mayo debería ya control interno tener una respuesta y estoy seguro a partir de esa fecha sería más claro tomar medidas concretas”, mencionó Germán Alejo Apaza.