En la misa dominical, el Obispo de la Diócesis de Puno, monseñor Jorge Pedro Carrión Pavlich, explicó que el hombre que no está augusto con su profesión, no tiene vocación simplemente convierte la profesión en un medio para enriquecerse, buscando sus propios beneficios.“Carpinteros, abogados, jueces, enfermeras, médicos entre otras profesiones, deben dedicarse y tener amor a su profesión. De no ser así, se convertirán simplemente en negociantes capaces de engañar, sin importarles sus prójimos”. Puntualizó.Asimismo, refirió que para tener vocación, debemos escuchar el llamado de una voz interior que nos inste a elegir la profesión indicada.Por otro lado, mencionó que las personas al ingresar a una determinada carrera profesional con el trascurso del tiempo se sienten disconformes, razón por la cual optan por otras carreras profesionales y así sucesivamente, no son felices muchas veces porque les han inducido a estudiar en la universidad y no les gusta.“Pero en algunas ocasiones al elegir una profesión encuentran su vocación, se sienten realizados; es decir no están por una ganancia o beneficio propio”. resaltó.Finalizó señalando que somos hombres que seguimos la palabra de Jesús, que nos permite ser aventures de la fe, donde el hombre a pesar de las dificultades se encuentra feliz y contento.