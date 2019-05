Francia advierte sobre efectos nefastos de luces led en la retina y el sueño

Publicado el dia jueves 16 de mayo del 2019 a las 07:19

Algunos tipos de luces led, ricas en "luz azul", cuyo uso se ha extendido en los últimos años, tienen un efecto tóxico en la retina y afectan el sueño, advirtió la agencia pública francesa encargada de la seguridad sanitaria.



Económicas, de bajo consumo y con una larga duración de vida, las luces led "se han expandido considerablemente" en los últimos años, pero algunas pueden ser peligrosas, señaló el martes la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, el Medioambiente y el Trabajo (Anses) de Francia.



Para obtener una luz blanca, estas luces combinan un diodo azul con una capa de fósforo amarillo. Entre más "fría" es la luz, más grande es la proporción de azul.



No es la primera vez que esta agencia sanitaria francesa advierte sobre los riesgos de estas luces artificiales. Anses lanzó una primera advertencia en 2010 y desde entonces, "nuevos datos científicos han confirmado" que son nefastas para los ojos y que acarrean otros riesgos.



Pese a esto, están luces se han generalizado. Además de su uso doméstico, son cada vez más usadas en los faros de los coches, en las linternas, en algunos juguetes, en las pantallas de los móviles, de las tabletas y de los ordenadores.



No obstante, para Francine Behar-Cohen, oftalmóloga y presidenta del grupo de expertos reunidos por Anses, este efecto "fototóxico" no concierte a las pantallas, ya que la luz de estos aparatos es muy baja.(Andina)