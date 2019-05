Puno: Empleo informal supera el 90% en la región según funcionaria de dirección de trabajo

Publicado el dia viernes 17 de mayo del 2019 a las 07:52

Yony Fernández Llerena, ex jefa de la Oficina de Promoción del Empleo de la Dirección Regional de Trabajo en Puno, ratificó que el empleo informal a nivel de la región de Puno, supera el 90%. Dentro del empleo formal en una institución X informan datos de 12 trabajadores, sin embargo en el lugar trabajarían más de 20, dónde también hay empleo informal.



Recomendó a los jóvenes quienes tienen necesidad de trabajar a exigir el cumplimiento de sus derechos laborales, porque al permitir abusos la empresa se acostumbra y evade los derechos laborales de las personas que buscan empleo, también de los que están trabajando.



Asimismo dio a conocer que el empleo formal en el mes de enero del año en curso creció en 2,2% a comparación del mismo mes del 2018, en las ciudades de Puno y Juliaca. En el mes de febrero, el empleo creció en 2,4% también en las ciudad de Puno y Juliaca.



Precisó que un 4% los jóvenes de entre 25 a 29 años son el mayor número de desempleados y subempleados a pesar de tener dos carreras no pueden ubicarse en el mercado porque las carreras que estudiaron no responden a las necesidades de la empresa contratante.