RINCONADA: Contratas mineras sin responsabilidad dejan desairados a los obreros mineros tras sufrir un accidente

Publicado el dia viernes 17 de mayo del 2019 a las 16:25

PRIMER CASO.



LEONCIO TEOFILO CUTIMBO PACOMPIA (64) con DNI 01252223 mayor de edad natural de Capachica centro poblado de Ccoto sector "7" era TRABAJADOR de la minera San Andrés según su testimonio cuanta que en el mes de abril del año 2010 se dedicaba a trabajar como vigilante en dicha contrata propiedad de TOMAS Mullisaca en ese entonces en un trabajo en interior mina donde un desprendimiento de roca (planchon ) le ocasionó lesiones graves dejándole casi sin vida inclusive uno de sus compañeros de nombre Pedro Pancca murió producto del fatal accidente, posteriormente fue operado de la columna vertebral en el Hospital de Arequipa, según refieren el sexagenario que hubo sólo un compromiso verbal de que acudiría con todos los gastos hasta que recupere su salud por parte del contratista TOMAS Mullisaca y que lamentablemente hasta hoy no cumplió con los gastos según refiere que: " sólo me dio una pequeña recompensa cuando tenía que correr con todos los gastos, le llame al señor tomas Mullisaca por celular nunca ya me contesta inclusive fui a su domicilio en Juliaca y se escondió estando en su casa, ahora no tengo dinero, mi esposa es mayor de edad y no trabaja no tengo ni que comer, no tengo medios económicos para acercarme ante las autoridades, ademas no puedo moverme sólo estoy en mi cama postrado durante 9 años, el contratista me abandonó por completo SOLO ME DIO 500 soles una oportunidad en juliaca, necesito que las autoridades me visiten a mi domicilio para que vean como me encuentro son 9 años que esta pasando y hasta el momento no se responsabilizan cuando el accidente fue en su mina me ponen pañal me atienden como a recién nacido quiero caminar y no puedo, aseveró entre lágrimas.



SEGUNDO CASO.



Otro víctima MINERO de nombre Inocencio Soncco Hancco (38) natural de la provincia de Azangaro también dio su testimonio dramático cuando a el le pasó accidente un primero de diciembre del año 2016 en la contrata minera Ochoa del Centro Poblado minas la Rinconada en ese entonces el se dedicaba a trabajar en dicha contrata en el área de Perforación.



TESTIMONIO . " eran las 5:30 am de aque dia primero de diciembre cuando yo y mis compañeros estuvimos trabajando en perforación en turnos mañanero y tardero haciendo quiebra ( recojo de mineral para la casa ) posteriormente nos obligaron a perforar cuando estuvimos muy cansados de parte del capataz general en ese entonces Uber Ochoa Lucana hermano del contratista Onorato Ochoa Lucana, empezamos a perforar cuando un tiro quedado ( explosivo ) EXPLOTÓ rompiéndome los pies y las manos y también perdí mi vista los dos lados, en eso repliqué al señor Ochoa "seguramente ahora me vas a abandonar como cualquier cosa luego de explotarme trabajando años " , luego me trasladaron al centro de salud de Lunar de Oro, al ver que no habían médicos pedí que me transferieran hacia Juliaca, es así que me llevaron a una clínica particular tuve varias operaciones y nunca se reponsabilizaron con los gastos , perdí mis pies mis dedos y mis dos ojos que hasta el momento el contratista nunca cumplió con los gastos de mis operaciones que ya ascienden a 100 mil soles, tengo mis hijos menores que están en la escuela estoy muy triste por mis hijos menores ellos me cuidan en vez de que yo cuide a mis hijos me dejaron inservible aseveró muy preocupado.



En otro momento dijo que puso en conocimiento a las autoridades competentes la Defensoría del pueblo Ministerio de trabajo y otras instituciones y hasta el momento nunca me respaldaron para que me cumplan al menos los gastos, no tengo dinero para acceder justicia pido justicia por favor y así como yo hay varios compañeros que también están en la misma situación los contratistas sólo piensan sacar más oro para sus bolsillos evadiendo los derechos laborales para ellos no existe los derechos humanos confíe en el señor Ocho que verbalmente se comprometió acudir con los gastos y jamás cumplió.