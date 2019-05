¿Por qué John Bolton puede ser la persona más peligrosa del mundo?

Publicado el dia viernes 17 de mayo del 2019 a las 20:55

La actual escalada de tensión entre EE.UU. e Irán, que se acerca cada vez más a una posible guerra, se debe a la postura y la política que impulsa el asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., John Bolton, según afirma Ben Armbruster en un artículo para The Guardian.



De acuerdo con el periodista, Bolton le dio a Trump el impulso final para retirar en 2018 a EE.UU. del acuerdo nuclear con Irán, que comprometía a Teherán a no desarrollar un programa de esa naturaleza. El Plan de Acción Conjunto y Completo fue el mayor obstáculo para la campaña de Bolton en favor de una guerra que derrocara al régimen iraní, porque "eliminó un pretexto que fue extremadamente útil para empezar la guerra en Irak hace 17 años".



Según el autor, el objetivo principal de Estados Unidos en Irán es el cambio de régimen, y ahora, tras poner fin a dicho tratado, Washington puede usar las sanciones, la retórica belicista y maniobras militares, lo que ya ha puesto a EE.UU. más cerca de la guerra con ese país. Al mismo tiempo, justifica sus acciones con el alegato de que adopta una política de "presión máxima" para alcanzar un "mejor acuerdo" nuclear con Teherán.



El pasado 5 de mayo John Bolton anunció el despliegue en Oriente Medio del grupo de combate del portaaviones USS Abraham Lincoln, así como el de un grupo operativo de bombarderos B-52, para mostrar a Irán que "cualquier ataque contra los intereses estadounidenses o de sus aliados se enfrentará con una fuerza implacable". Según Bolton, se adelanta esta acción en respuesta a "un número de indicadores y advertencias preocupantes y crecientes".



Sin embargo, varios funcionarios han comentado que la Administración de Trump ha exagerado la amenaza iraní para hacerla ver más grave de lo que pudiera ser. Asimismo, el comandante adjunto de la Coalición Internacional contra el ISIS, el británico Christopher Ghika, había ya negado la existencia de una amenaza mayor por parte de Teherán, asegurando que tal afirmación iba "en contra" de la información de la inteligencia estadounidense y de sus aliados "respecto a las fuerzas respaldadas por Irán en la región".



Además, el periodista resalta que ya antes, como miembro de la Administración de George Bush, Bolton también desempeñó un papel fundamental en el colapso del antiguo acuerdo con Corea del Norte sobre su programa nuclear, impulsado por Bill Clinton. Asimismo, públicamente llamó a emplear el "modelo de Libia" contra Corea del Norte. Y meses antes de sumarse a la Administración de Trump, publicó en The Wall Street Journal un artículo en el que pedía una intervención militar inmediata y la guerra preventiva en ese país asiático.



Bolton no mostró ninguna preocupación por las consecuencias catastróficas que pudo haber causado una guerra con Corea del Norte cuando estaba en la Administración de Bush. "Yo no hago la guerra. Hago política", afirmó entonces.



Y ahora como miembro de la Administración de Trump, el asesor de Seguridad Nacional presionó también para que EE.UU. se retirara de un tratado crucial sobre armas nucleares con Rusia, añade el periodista.



Fuente: Agencia Andina.