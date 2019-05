A cinco meses de las elecciones de octubre en Bolivia, el presidente boliviano Evo Morales, que busca un cuarto mandato sucesivo, encabeza la intención de voto con un 38%, seguido del opositor Carlos Mesa (27%), según un sondeo difundido este domingo por el diario La Razón.La encuestadora Tal Cual, que sirve al diario boliviano, indicó que Morales, en el poder desde 2006, recoge el 38,1% de apoyo electoral, seguido del expresidente Mesa (2003-2005) con 27,1% de las preferencias.En una encuesta de abril, encargada por el diario Página Siete, Morales registraba un 34%, seguido de Mesa con 28%.En el sondeo de La Razón, realizado de manera presencial entre el 25 de abril y el 12 de mayo, 2.500 personas de las áreas rural y urbana de los nueve departamentos del país, fueron consultadas sobre por quién votaría para las presidenciales. El margen de error fue de 2,5%.En tercer lugar de las preferencias se ubica el empresario conservador Óscar Ortiz (8,7%), seguido del expresidente liberal Víctor Hugo Cárdenas (3,6%), del exmandatario socialdemócrata Jaime Paz (2,8%) y de otros tres candidatos que recogen entre 0,5% y 1,9%.Pero 16,2% de los consultados dijeron que no definen aún su voto.De acuerdo con la ley electoral boliviana, si ninguno de los candidatos sobrepasa el 50% más uno de los votos o no hay una diferencia de 10 puntos entre el primero y el segundo, se va a balotaje entre los dos más votados.La tendencia de esta muestra, con 11 puntos de distancia sobre su principal rival, sugiere que Morales no tendría necesidad de una segunda vuelta para reelegirse.Morales, un indígena de tendencia izquierdista y aliado de Venezuela y Cuba, busca un cuarto mandato consecutivo, aunque la oposición señala que su candidatura es inconstitucional, porque ignora un referendo de febrero de 2016 que rechazó su repostulación.