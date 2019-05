Puno: En Ilave no habría terreno saneado para construcción de planta de tratamiento

El presidente del barrio Santa Rosa de la ciudad de Ilave, Roger Pari, informó que 7 barrios ubicados cerca a la laguna de oxidación, están mostrando su oposición al proyecto de la PTAR porque Pro Inversión no les brindó información y la Municipalidad Provincial del Collao – Ilave, hasta la fecha, no realiza el saneamiento físico y legal del terreno que se requerirá para la ejecución del proyecto.



Mencionó que varias familias tienen terrenos y viviendas construidas alrededor de la laguna de oxidación, lugar donde se pretende construir la planta de tratamiento de aguas residuales. “Incluso existen instituciones educativas cerca de la zona”, dijo.



“Durante la ultima reunión que se desarrolló en la ciudad de Ilave, los dirigentes nos hemos quedado desinformados porque los representantes de Lima (Pro inversión) estuvieron por un tiempo limitado(…,) teníamos muchas preguntas, pero no fuimos escuchados”, declaró el dirigente.