El párroco de la Catedral de Puno, Javier Ely Quispe Condori, durante la homilía de la misa resaltó que a pesar de las dificultades, Jesucristo nos ayuda a salir adelante, porque nos ama.Asimismo, señaló que Dios quiere renovarnos, trasformamos, porque somos importantes para él y que tiene preparado grandes cosas para cada uno de nosotros.El párroco refirió que Jesús nos deja el mandamiento del AMOR, para honrar, cuidar y valorar a nuestros padres y no abandonarlos como muchos lo hacen en la actualidad.Asimismo, explicó que el mandamiento del amor, nos guía a NO matar, insultar, ofender y a no desear el mal a nuestros semejantes. Del mismo modo pide que seamos cuidadosos con las palabras que emiten nuestros labios, porque en ocasiones matamos con tan solo una palabra.Finalizó indicando que Jesús nos insta a amar a nuestros semejantes, y evitar mentir, robar, ambicionar los bienes de nuestro prójimo, sólo si cumplimos podremos entender el amor de Dios.