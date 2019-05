Puno: Consideran que la carretera Azángaro – Chupa tramo II debe paralizar

Publicado el dia lunes 20 de mayo del 2019 a las 07:34

El Gobierno Regional de Puno, está en la obligación de paralizar la obra denominado: “Mejoramiento de la carretera Azángaro San Juan de Salinas – Chupa distrito de Azángaro tramo II Km 09 000 desvió San Juan de Salinas a Km 17”, en tanto no se haya tomado una decisión sobre la resolución del contrato con el Consorcio San Francisco, dijo el consejero regional por Azángaro, Pelayo Cuba Pérez.



“En la última intervención realizada a la obra se ha constatado que la empresa seguía trabajando, “nosotros suponemos que el gobierno regional ya ha realizado las notificaciones para que estos trabajos se paralicen en tanto se resuelva los problemas que se tienen”, dijo el fiscalizador por Azángaro



Respecto al tramo I, Miskiuno – San Juan de Salinas, dijo que los trabajos están paralizados, debido al incumplimiento del contrato de la empresa proveedora de material de asfalto, “nosotros imaginamos que el gobierno regional ya esta aplicando las penalidades”, indicó; no descartó la resolución del contrato con la empresa.



Finalmente, recordó que para el tramo III de la carretera a Azángaro, dijo que por el momento no hay presupuesto para el reinicio de la obra.