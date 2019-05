El pasado domingo, una fuente familiarizada con el asunto reveló a Reuters que Google ha suspendido sus negocios con el gigante de telecomunicaciones chino Huawei. ¿Qué les espera ahora a los usuarios de los dispositivos fabricados por esta compañía asiática?¿Qué ha pasado?En el marco de la llamada "guerra comercial" que desató el presidente de EE.UU., Donald Trump, contra Pekín, el 15 de mayo el mandatario firmó una orden ejecutiva que prohíbe el uso de equipos de telecomunicaciones fabricados por compañías consideradas como "una amenaza para la seguridad nacional". Poco después el Departamento de Comercio de EE.UU. anunció que incluirá a Huawei y a 70 empresas afiliadas en su llamada "Lista de Entidades".La decisión —que entró en vigor el 17 de mayo— fue adoptada bajo el pretexto de que Huawei supuestamente "está involucrada en actividades contrarias a la seguridad nacional de Estados Unidos y los intereses de la política exterior".¿Cómo ha reaccionado Huawei?Desde la compañía china indicaron que están corroborando los reportes sobre el posible final de la colaboración con Google.Además, desde Huawei han asegurado que seguirán proporcionado soporte técnico, "actualizaciones de seguridad y servicios de posventa a todos los teléfonos inteligentes existentes y tabletas de Huawei y Honor". Han hecho hincapié en que se trata de los dispositivos que ya fueron vendidos y los que ahora se encuentran en las tiendas.Además, Huawei indicó que sigue "creando un ecosistema de "software" seguro y sostenible con el objetivo de proporcionar la mejor experiencia a todos los usuarios a nivel mundial". Anteriormente, la compañía declaró que había desarrollado su propio sistema operativo como un "Plan B" en caso de que los dispositivos de la compañía perdieran el acceso a Google.Por su parte, el informático y politólogo Sergio Carrasco opina que China podría tomar medidas recíprocas contra las empresas estadounidenses.Reacción de las compañías en EE.UU.:En consecuencia, los principales fabricantes de chips estadounidenses, incluidos Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. y Broadcom Inc., comunicaron a sus empleados que no habrá suministros a Huawei hasta nuevo aviso.Por su parte, una fuente en Google ha confirmado a Reuters que la compañía estadounidense dejará de colaborar con Huawei en los asuntos que requieran transferencia de "hardware" y "software", así como el servicio técnico no público.El eco en los mercados:Este movimiento se ha reflejado de inmediato en los mercados. Así, el sector de las compañías de semiconductores estadounidenses se vio afectado por la caída de las acciones de Intel, Qualcomm y Micron Technology. Los títulos de Intel han registrado bajadas al cerrar las dos últimas jornadas de la semana anterior, mientras que Qualcomm perdió hasta 5% en las dos sesiones anteriores.Las mayores caídas, hasta un 15%, las sufrieron las pequeñas compañías tecnológicas estadounidenses NeoPhotonics y Lumentum Holdings, que tienen una mayor exposición a Huawei.