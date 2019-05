Puno: Personal de confianza en la Dirección de Transportes desconoce de normas y carecen de experiencia

Publicado el dia lunes 20 de mayo del 2019 a las 12:33

El exdirigente regional de transporte interprovincial, Jacinto Verástegui Velarde, cuestionó la designación del personal de confianza en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, ya que no muestran resultados en su trabajo.



Mencionó que los nuevos responsables deben enterarse de los problemas prioritarios en el sector e informarse de las nuevas normas de transporte para su aplicación. “Hasta ahora solo vemos a gente que no tiene experiencia en la administración pública y tampoco conocen las normas y leyes que se aplican en esta dirección”, dijo.



Refirió que debido a estos contratiempos hay expedientes paralizados, además los trabajadores no tienen criterio administrativo para dar una salida a los pedidos que realizan los transportistas.