Una sección de la antigua Muralla de Adriano, en el Reino Unido, se está desmoronando por culpa de los turistas que buscan sacarse un selfi en el lugar que inspiró el muro de hielo en la saga "Juego de Tronos".El arqueólogo Pete Savin difundió, a través de su cuenta de Twitter, fotografías de los daños que ha sufrido la muralla romana. En las imágenes muestra la sección Steel Rigg, de aproximadamente tres metros, que ha cedido debido a los repetidos ascensos de los visitantes a pesar de la señalización en el área que prohíbe subir al muro.Savin, que recorre esa sección de la muralla con frecuencia, señala para The Mirror que ha visto daños en diferentes áreas y que en ocasiones él mismo ha pedido a los visitantes que no se subieran debido al deterioro que pueden causar y también por su propia seguridad."Parece que el selfi en el Muro de Adriano lo es todo, independientemente del daño que causen involuntariamente", afirma Savin. Aunque no está totalmente claro que los desperfectos hayan sido causados específicamente por las personas que se encaraman a este hito romano, el arqueólogo pide a los visitantes que no caminen por el muro.Por su parte, una portavoz de la Fundación Nacional para Lugares de Interés Histórico o Belleza Natural dijo que el trabajo de reparación en dicho punto comenzará a partir de julio.El muro, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, fue construido por orden del emperador Adriano en el año 122 d. C. para defender la isla de Britania y marcaba el límite norte del Imperio romano.