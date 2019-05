Puno: Se contará con 400 plazas para concurso de contrato CAS en sector salud

Publicado el dia martes 21 de mayo del 2019 a las 07:18

El Gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional, Ricardo Delgado Ramos indicó que en la actualidad, la comisión encargada y el Director Regional de Salud, están evaluando la posibilidad de incluir aproximadamente 400 puestos para el concurso del Contrato Administrativo de Servicio (CAS) en el sector salud.



Mencionó que con este concurso, ya no se tendrá problemas en los próximos años respecto al personal y se viene recuperando plazas que se perdieron en años anteriores. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la actualidad no asignó presupuesto para ningún sector de salud y menos para el desarrollo de esta actividad.



Delgado Ramos, espera que la Universidad Nacional de Altiplano, lleve a cabo las evaluaciones para el mencionado concurso, lo cual se determinaría en la presente semana y de no realizarse así menciona que se cuenta con un plan alterno.