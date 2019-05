Puno: Gerente de transportes refiere que sería incapaz de favorecer a una empresa informal

Publicado el dia martes 21 de mayo del 2019 a las 07:22

Tras el malestar porque se pretendería implementar a empresas de transporte urbano informal en el centro poblado de Alto Puno, el gerente de transportes y seguridad vial en Puno, Wilber Paredes Jaén, respondió que sería incapaz de poner en ruta a una empresa informal que no cuente con una resolución, porque trabajarían en base a este documento, respetando la personería jurídica de los transportistas urbanos.



Aseguró que dialogaron con la representante de ORDETUIR, quien quedó en alcanzar las propuestas necesarias para ampliar algunas rutas en la ciudad de Puno. Las empresas postulantes tendrían un derecho adquirido.



Explicó que al momento tiene la propuesta de tres empresas de transporte urbano para cubrir algunas rutas en Alto Puno, sin embargo estas empresas no mostrarían su flota vehicular que deben de tener como mínimo 15 unidades.



Replicó que será muy importante que Alto Puno, Huerta Huaraya, Guadalupe y Totorani, tengan la frecuencia casi de 5 a 8 minutos con la circulación de unidades, actualmente se tiene una frecuencia de 15 a 20 minutos lo imposibilita el traslado de estudiantes y la población al centro de la ciudad.



Precisó que ante la invitación a las empresas de transporte urbano, solo presentaron su propuesta 3 empresas, entre ellos: la empresa Ancco Hermanos, Copacabana Sur que entrará al sector Guadalupe y San Lázaro, 7 de setiembre – Huerta Huaraya, para Totorani harán un incremento con las empresas que no tienen flota vehicular.



Contradictoriamente dijo que este miércoles se cumplirá la última mesa de trabajo donde determinaran que empresas cubrirán las rutas Alto Puno, Guadalupe y Totorani, y en un plazo de 10 días deben darles las resoluciones respectivas para que brinden el servicio.