El presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, Walter Gálvez Condori, se mostró preocupado por los resultados del examen de conocimientos desarrollado el último domingo, de los postulantes a integrar la Junta Nacional de Justicia (JNJ).La máxima autoridad de la Corte Superior de Justicia de Puno, dijo que es preocupante, ya que la reforma del sistema de justicia no viene avanzando como se quiere, puesto que no se tiene una Junta Nacional de Justicia (JNJ) y espera que esta crisis se supere tras una nueva convocatoria para otro examen.Como se sabe, la JNJ reemplazará al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura. Para el concurso de conocimientos, acudieron 104 aspirantes y solo tres aprobaron el examen, por lo que se generó varios comentarios.También indicó, que en el Poder Judicial se tiene pedidos de destitución de varios jueces y fiscales que no cumplen una buena función, y al no contar con una Junta Nacional de Justicia no existe un órgano que vea estos asuntos lo cual sería perjudicial para la reforma de justicia.