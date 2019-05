¿Cómo afecta el veto de Google a los usuarios peruanos de Huawei?

Publicado el dia martes 21 de mayo del 2019 a las 17:37

El anuncio de Google sobre la restricción de sus servicios para los smartphones y tabletas de la compañía china Huawei cayó de sorpresa entre los usuarios peruanos y de mundo entero.



Por el momento, la empresa informó que los dispositivos que se comercializan en el Perú recibirán actualizaciones de seguridad, pero ¿cuáles son las otras consecuencias del veto en medio de la guerra comercial entre China y Estados Unidos?



Huawei Perú confirmó en un comunicado que "continuará brindando actualizaciones de seguridad y servicio post venta a todos los productos existentes de teléfonos inteligentes y tabletas Huawei y (la submarca) Honor, incluyendo los que ya han sido vendidos y los que se encuentran disponibles a la venta".



IDC reveló que Huawei alcanzó el 17% de cuota mundial del mercado en primer trimestre del 2019, ubicándose en el segundo lugar, superando a Apple. A fines del año pasado había quedado en el tercer lugar a escala mundial. En marzo, la empresa precisó que el número de unidades comercializadas de la serie Mate 20 sobrepasó los 10 millones en el mundo.





Primer lugar en Perú:



En el Perú, con información hasta octubre del año pasado, Huawei ocupó el primer lugar en valor de equipos importados con 1,788 millones de unidades (26.58% del mercado nacional).



Además, nuestro país fue el primero de la región en contar con la serie Huawei P30, que llegó en menos de una semana luego de su presentación en Francia.



Si posee un smartphone Huawei, estas son las respuestas a sus dudas:



¿Podré usar servicios de Google en mi dispositivo Huawei?

Sí, los usuarios de Huawei podrán continuar usando Gmail, YouTube, y otras aplicaciones de la cartera de servicios de Google.



"Los servicios como Google Play y la protección desde Google Play Protect continuarán funcionando en los dispositivos Huawei existentes", indicó Android en un mensaje en Twitter.



¿Desaparecerá Google Play del smartphone?

No. La aplicación continuará apareciendo en su equipo, así como en todos los dispositivos que están a la venta en el mercado. Google explicó en ese tuit que el soporte se mantendrá para los equipos "existentes":



¿Se actualizarán las aplicaciones YouTube, Gmail y otras de Google?

Huawei señaló en Twitter que "los usuarios podrán actualizar sus aplicaciones Google"



¿Qué pasará con las otras aplicaciones?

"Las aplicaciones que no son de Google no se verán afectadas", aseguró Huawei en Twitter.



¿Se podrá actualizar el Android del equipo?

El pronunciamiento oficial no indica si habrá soporte para Android en los dispositivos en uso a escala mundial. Google no ha revelado si el veto afectará a los usuarios actuales. Y Huawei señaló en sus redes sociales que, "con respecto a Android Q, se darán a conocer más detalles en notificaciones futuras". Android Q es la nueva versión anunciada por el gigante de internet.



Fuente:Agencia Andina.