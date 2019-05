Puno: Organización de mujeres busca recuperar la práctica del quechua y aimara

Publicado el dia miércoles 22 de mayo del 2019 a las 07:25

La presidenta de las mujeres emprendedoras Qilla Paxi, Irma Perca Marca, señaló que con el objetivo de recuperar las lenguas originarias y fortalecer la identidad cultural, vienen organizando diversas actividades académicas y culturales.



Refirió que en las comunidades los niños y niñas ya no hablan el idioma materno, por temor o vergüenza. “Los padres ya no quieren enseñar a sus hijos las lenguas originarias y eso preocupa”, señaló al tiempo de informar que realizarán un diplomado de revitalización de las lenguas originarias.



Asimismo, lamentó que en las instituciones públicas del estado, no se cuente con profesionales que hablen el aimara o quechua. “Se está generando una barrera de idioma para atender adecuadamente a la población”, dijo Irma Perca.