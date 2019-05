Tras algunas versiones sobre el desvío del presupuesto del proyecto nutrición a otros rubros, el Gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional, Ricardo Delgado Ramos, puntualizó que hubo la intensión de continuar con este proyecto en las 3 zonas para las cuales estuvo destinado, sin embargo encontraron ingratas sorpresas, como: la parte de ejecución presupuestal estaría en un 85%, los avances físicos tendrían muchos problemas de manejo.Aseguró que a estos proyectos no se han destinado presupuestos, pero estarían promoviendo que se liquiden de una vez. “Nosotros como nueva gestión no vamos asumir todos los errores que tienen estos proyectos y a partir de ello consideramos que se debe destinar esos montos para inversiones que beneficien a la población”, dijo.Aceptó que el proyecto circunlacustre está en plena evaluación, que posiblemente vaya a continuar porqué tiene menos deficiencias, lo que está siendo visto por un equipo que conformaron. En tanto la parte norte y centro no proseguirán.Explicó que el proyecto de nutrición tenía un presupuesto superior de 25 millones y no hay evidencias de resultados previstos, por ello, emitieron un documento a procuraduría para que tomen las acciones legales.