Que no haya transparencia en el Gobierno Regional de Puno, es responsabilidad de los funcionarios de confianza del actual gobernador regional Walter Aduviri Calizaya, “lamentablemente hemos enviado muchos documentos, incluso reiterativos y al momento no hemos recibido los informes solicitados”, dijo la consejera por la provincia de Lampa, Lizbeth Marisol Cutipa Apaza.Asimismo, reveló que, al mes de febrero de este año se ha logrado identificar un total de siete (07) afectos en la obra de la carretera Lampa - Cabanilla – Cabanillas. “Actualmente estamos solicitando las planillas para corroborar esta información, pero lamentablemente hay mucha burocracia en el gobierno regional”, indicó.Como fiscalizadora del Consejo Regional de Puno, dijo que actualmente desconoce la situación de los afectos identificados en el mes de febrero en la referida obra vial, “al momento no tengo ninguna información oficial, pero en su momento hemos hecho las sugerencias correctivas”, acotó Marisol Cutipa, consejera por Lampa.