Puno: Pensión 65: programas sociales no pueden ser usados políticamente

Publicado el dia miércoles 22 de mayo del 2019 a las 12:37

El ingreso o retiro de un adulto mayor al Programa Nacional de Asistencia Solidaria - Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – Midis, no dependen de ninguna autoridad local, provincial o regional.



A fin de evitar el aprovechamiento político y el indebido uso de recursos públicos sobre sus actividades, Pensión 65 precisa que para el trabajo que realiza con las Unidades Locales de Empadronamiento (ULE) de las municipalidades, se aplican las herramientas del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), el cual es administrado por el MIDIS.



En este sentido, la afiliación de un adulto mayor como usuario del Programa, solo se dará mediante la calificación que otorga al solicitante el SISFOH; con dicha información, Pensión 65 procede a la evaluación e ingreso de la persona a su padrón.



Por ello, Pensión 65 exhorta a las autoridades a no usar el nombre del Programa u ofrecer a la población, gestiones para el ingreso o la desafiliación al Programa.



Se recuerda que los requisitos para afiliarse y/o permanecer en el Programa son tener 65 años o más, contar con DNI, no recibir una pensión pública o privada y tener la clasificación socio económica de pobre extremo, otorgada por el SISFOH.