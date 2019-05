Al menos, 18 funcionarios de la municipalidad de Puno, fueron observados por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría General de la República, debido a cuestiones secundarias en torno al perfil que se les exige para ocupar los cargos que actualmente ostentan.El OCI, la semana pasada, hizo la verificación del cumplimiento del perfil de los funcionarios de las diferentes gerencias y subgerencias de la comuna puneña, a fin de evaluar si responden a lo establecido en el Manual de Organización y Funciones (MOF).Los funcionarios que se comprobó que no cumplían con el perfil del cargo a ocupar, son: Alan Álvaro Quispe, en el cargo de confianza de secretario técnico de Defensa Civil, y Mery Tapia Quispe, en el cargo de confianza de subgerente de Presupuesto.Sobre ellos, el subgerente de Recursos Humanos, Lenin Merma, mencionó que, por resolución municipal, ya no laboran más en la comuna puneña, al no cumplir con el requisito prioritario de la ocupación profesional que exige el MOF, entre otros aspectos.Asimismo, mencionó que muchas de las observaciones realizadas por el OCI son subsanables por los funcionarios.“Muchos de los funcionarios que fueron observados cumplen muy bien con el trabajo que se les fue asignado; más bien es un problema de la rigidez del MOF, ya que exige que se cumpla con el perfil al pie de la letra”, acotó Merma.Y agregó: “Por ejemplo, nos pide un especialista en Recaudaciones con experiencia laboral en municipios, pero el funcionario que tenemos tiene años de experiencia en recaudaciones, habiéndose desempeñado laboralmente en la SUNAT, pero el MOF no considera eso”.Finalmente, mencionó que el instrumento de gestión quedó obsoleto para la actualidad, ya que pone muchas trabas en cuanto al perfil que deben cumplir los funcionarios para la ocupación de su cargo. Sin embargo, con la nueva reestructuración, dijo que se buscará hacer más flexibles las exigencias.