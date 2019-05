Puno: Consolidarán acciones por bajas temperaturas de acuerdo al plan de intervención

Publicado el dia jueves 23 de mayo del 2019 a las 07:34

El jefe regional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Javier Pampamalco Choque, manifestó que con respecto a las bajas temperaturas de acuerdo el plan multisectorial se está interviniendo en todas las zonas altas, evaluando los escenarios, consolidando con los sectores todas sus necesidades de vulnerabilidad, este viernes será la consolidación final, de manera tal que tengan toda una articulación para desarrollar.



Aseguró que aún no hay un pedido de declaratoria de emergencia por bajas temperaturas, sin embargo con la autoridad regional están coordinando, que en caso de tener reportes de ocurrencias podrían solicitar la declaratoria y si no fuese así bajo el sustento técnico que están planteando Senamhi y las entidades sectoriales podrían adelantar a una necesidad de declarar en estado emergencia por peligro inminente ante las bajas temperaturas.



Enfatizó que los distritos, provincias y la región de Puno tienen estoqueados sus almacenes, algunos están en proceso de compra de ayuda humanitaria, al igual que el INDECI, instancia que interviene cuando la declaratoria está en vigencia cuando haya necesidad de complemento, todo dependerá de los informes técnicos sectoriales.



Recordó que este viernes mostraran los mapas sectoriales en cuanto refiere a las zonas más críticas, denominados: zonas en ambas cordilleras de muy alto riesgo consolidados a nivel de centros poblados y personas (dónde en promedio hay 92 mil personas expuestas), otro escenario está por debajo de la altitud de 4 mil 100 m.s.n.m. que es una zona de alto riesgo dónde se tiene más de 280 mil personas en vulnerabilidad y el tercer escenario es la zona del anillo circunlacustre escenario 1 que tiene una gran cantidad de población.



Detalló que las acciones de intervención empieza desde la provincia de Chucuito – Juli, Collao, Lampa, Azángaro, Melgar - Ayaviri, Carabaya, Sandia y Huancané y un distrito de la provincia de Moho, los mismos que están zonificados y georeferenciados, donde no solamente están priorizando la vida y salud, también las brechas de necesidades, cuántas hectáreas de pastos y forraje tienen instalados, en el tema de salud lo propio, cuántos puestos de salud, personal médico, entre otros.



Finalmente, dio a conocer que ayer sostuvieron una reunión de coordinación por el tema de la cuenca Llallimayo, dónde determinaron las necesidades de acciones inmediatas y necesarias que ellos determinen y tengan una reunión con los alcaldes, quienes serán las áreas usuarias que sustentaran, luego pueden entrar al contexto de la declaratoria de estado de emergencia, pero necesitan los informes técnicos de los sectores.