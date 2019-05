Puno: Consideran saludo a la bandera las emergencias administrativas en sector salud

Publicado el dia jueves 23 de mayo del 2019 a las 07:37

La secretaria del Sindicato de Trabajadores de la Red de Salud Melgar, Marlene Salas, lamentó que al momento no haya ningún resultado de la reestructuración administrativa de dicha red, a pesar de haberse implementado en la gestión del ex gobernador regional Juan Luque Mamani y anunciado nuevamente en la gestión del actual gobernador Walter Aduviri, “todo es un saludo a la bandera, no hay resultados”, expresó.



De otro lado, denuncio que la dirección del hospital de melgar esta en completo abandono. Recordó que el primer director fue destituido por continuidad y haber hecho uso de una camioneta para situaciones particulares.



Respecto al actual director, dijo que está ausente desde su designación, habría argumentado que estaría delicado de salud e internado en el hospital de Essalud, “nosotros pedimos un director presente en la institución”, indicó la dirigente.