La mañana de ayer, el titular de la Procuraduría Público Regional Gustavo Ramón López Llanos, se constituyó de manera inopinada a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Puno con la finalidad de verificar y recabar la documentación sobre las ultimas denuncias realizadas en contra la Dirección de Circulación Terrestre, principalmente referidas a la aplicación de la evaluación escrita para el trámite de las licencias de conducir.Como se recuerda la semana pasada dos ciudadanos fueron intervenidos en pleno examen escrito, portando dos sofisticados equipos electrónicos, que fueron facilitados por los tramitadores de licencias de conducir para resolver sus pruebas escritas. El procurador, lamentó que algunos funcionarios actúen al margen de la ley, puesto que no le habría comunicado de tal hecho, a pesar de haber tenido la intervención de la fiscalía.Al respecto, el director de Circulación Terrestre de Puno, manifestó tranquilamente que este hecho no es de ahora y que siempre hubo los tramitadores que captan a ciudadanos para ayudarlos en los diferentes exámenes que se aplican para el trámite de las licencias de conducir. Reiteró que este problema se presenta a nivel nacional.A consecuencia de ello, dijo que redoblaran los esfuerzos en el tema de la fiscalización y el control de los ciudadanos que se someten a las diferentes evaluaciones para el trasmite de las licencias.Finalmente, el director de circulación terrestre dejo entrever que actualmente no existe las condiciones para aplicar la evaluación de manejo en Patallani, carecen de una infraestructura, cámaras y otros sistemas de control. Respecto a los evaluadores, dijo que son designados cada dos años, “en las siguientes semanas se designara a los nuevos evaluadores, que son seleccionados de la misma institución”, indicó. Precisó que no hay presupuesto para contratar evaluadores externos.