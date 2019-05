Puno: Para evitar proliferación de mascotas se cumplirá campaña de esterilización

Publicado el dia sábado 25 de mayo del 2019 a las 07:13

El sub gerente de Gestión Ambiental y Salud Pública, Felipe Larico Fernández, manifestó que tenían previsto realizar la “I Campaña de Esterilización de Mascotas” para a fines del presente mes a iniciativa del Colegio Médico Veterinario, la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNA, Asociación de Clínicas Veterinarias y la Red de salud Puno con quienes sostuvieron más de dos reuniones, lo que fue pospuesto para fines del mes de junio.



Reconoció que no cuentan con el presupuesto necesario para adquirir los insumos necesarios, entre ellos: fármacos, instrumental, lo que debe ser proveído por la municipalidad, lo que espera concretar en los próximos días.



Explicó que tienen previsto, en una primera etapa cubrir no menos de 100 animales durante los días viernes y sábado, la segunda etapa tiene previsto cumplir en el mes de setiembre u octubre. Estas actividades están orientadas a poblaciones del ámbito marginal, es decir a personas que no cuenten con suficientes recursos económicos quienes serán reconocidos a través de los presidentes de barrios.