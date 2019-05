Los decanos del Colegio de Periodistas de las regiones de Madre de Dios, Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna hoy se reunirán en la ciudad de Tacna para participar del congreso macrorregional del sur con la finalidad de evaluar la implementación de algunas leyes, caso de la ley 24898 referida al ejercicio profesional y la aprobación del dictamen de la ley sobre la publicidad estatal.El decano del Colegio de Periodistas de Puno, Felipe Gutiérrez Bravo, dijo que en este congreso los decanos de las diferentes regiones del país también deberán presentar sus informes de trabajo. Cabe precisar que de este congreso participa el decano nacional de los periodistas.De otro lado, dijo que desde la decanatura se ha observado a un total de 20 profesionales que desempeñan funciones en las oficinas de relaciones públicas del Gobierno Regional de Puno, que no cumplen con los requisitos o el perfil para ejercer los cargos, entre ellos está la falta de títulos de profesionales, habilitación de la colegiatura o simplemente no pertenecen a la especialidad do área de formación.