Los representantes de once universidades públicas del Perú visitarán, del 2 al 13 de junio próximo, varias universidades de los Estados Unidos, a fin de ampliar su red de contactos, alianzas e intercambios estudiantiles entre ambos países, informó la embajada norteamericana en Lima.Precisó que dicha delegación, junto a titular de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación (Minedu) Álvaro Calado, han sido invitados por el gobierno de los Estados Unidos.Los representantes de las universidades nacionales Mayor de San Marcos, Agraria La Molina, de Ingeniería, de Educación Enrique Guzmán y Valle, San Agustín de Arequipa, San Cristóbal de Huamanga, de Trujillo, del Centro, de la Amazonía Peruana, del Altiplano y de Piura realizarán el tour académico en las ciudades de Washington, Jacksonville y Tallahassee en Florida y Burlington en Vermont.Visitarán universidades como Georgetown, of North Florida (UNF), Jacksonville (JU), Florida State (FSU), Florida A&M (FAMU), of Vermont (UVM) y Norwich. Asimismo, se reunirán con representantes de las agencias educativas encargadas de estandarizar la educación superior en los Estados Unidos.Durante las visitas los representantes peruanos tendrán la oportunidad de intercambiar ideas y proyectos que permitan mejorar la investigación universitaria y el intercambio estudiantil y docente, además de coordinar posibles alianzas estratégicas con sus pares en universidades estadounidenses.Los representantes de estas universidades peruanas compartirán a su regreso sus proyectos con las demás universidades públicas del país, a través de seminarios de capacitación y otras estrategias que la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Minedu programará en distintas regiones del Perú.