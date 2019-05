Sonia Sánchez, Sub Gerente de Parques y Jardines de la comuna puneña lamentó que la población aún no tenga el interés necesario para preservar las áreas verdes con las que cuenta la ciudad de Puno, ya que, después de poco tiempo de darle mantenimiento a dichos parques estos se encuentran maltratados.“Las personas deben tener conciencia de que para cubrir estos daños tenemos que gastar dinero nuevamente y el presupuesto no es suficiente. Así como exigen que se trabaje por el embellecimiento del ornato de nuestra ciudad, que también pongan de su parte, no utilicen las áreas verdes como basureros y sean más responsables al momento de sacar a sus mascotas en horas de la mañana, ya que estos hacen y deshacen en el césped de los parques.” Dijo.Finalmente detalló que para este año cuentan con un presupuesto de 60 mil soles, con el cual esperan dar el mantenimiento necesario a los 65 parques que se encuentran inventariados.