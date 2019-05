Durante el desarrollo del programa “Los Infiltrados” de Radio Onda Azul, los estudiantes de la Institución Educativa Carlos Rubina Burgos, abordaron en primer lugar el tema de la vida en la adolescencia, indicando que muchas veces no miden las consecuencias de sus acciones y actuan antes de siquiera pensar en lo que estan haciendo, esto debido a que aun no han llegado a cierta madurez, opinó Luz Delia Cari.Pero, ¿Qué debe tener en cuenta un adolescente en su vida?, Milena Butrón, indicó que deben tener cuenta de que existen límites para todo y que si bien es una etapa de rebeldía, no deben hacer las cosas tan a la ligera y permitir que sus padres los orienten en temas que no entiendan, ya que ellos solo buscan protegerlos.En cuanto al tema del agua, Yenifer Anahua, dio a conocer cuan importante es el cuidado y preservación del agua, ya que solo el 20% a nivel mundial tiene acceso a este liquido vital, por lo que debemos tomar conciencia y no utilizarlo de forma inadecuada.