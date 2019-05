El vicepresidente del Frente Único de Defensa e Intereses de Pomata, Donato Segura, detalló que se evalúa una nueva paralización contra la alcaldesa de Pomata, si no se le da una pronta solución a la ampliación del proyecto de agua potable y alcantarillado que no ha considerado a más de 200 usuarios.“Mañana nos vamos a acercar a la municipalidad para ver hasta que punto esta el avance , si es que no hay una respuesta positiva, vamos a convocar a una movilización a nivel distrital, incluidos centros poblados, comunidades campesinas y zona urbana.”Finalmente, mencionó que a pocos dias de celebrar su aniversario, la presente gestión edil no ha gestionado proyectos importantes para el desarrollo de la población de dicho distrito.