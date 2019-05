La empresa automovilística china Qingnian Cars afirma que ha creado un prototipo de un vehículo propulsado por hidrógeno que podría viajar hasta 500 kilómetros impulsado solo por entre 300 y 400 litros de agua, según ha informado este domingo South China Morning Post, citando al periódico Nanyang Daily.De acuerdo al diario, el primer viaje del coche, creado en la ciudad de Nanyáng, fue realizado este miércoles mientras los jefes locales del Partido Comunista de China estaban de visita en la planta.Por su parte, el director ejecutivo de la compañía, Pang Qingnian, explicó que el motor funciona con hidrógeno producido por una reacción química cuando se aplica un catalizador a una mezcla de polvo de aluminio y agua.Qingnian además señaló que el costo de la producción de motores impulsados %u200B%u200Bpor hidrógeno no es alto. "El agua que estamos usando es nuestra, no tenemos que ir a Oriente Medio para comprar [gasolina]. El agua tampoco es contaminante", subrayó el director ejecutivo, agregando que la empresa también reciclará los reactivos utilizados en el proceso.Sin embargo, por el momento no han sido proporcionadas pruebas de la existencia del citado prototipo, aparte del artículo de Nanyang Daily.