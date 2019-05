La regidora Wilma Arizapana Yucra, solicitó la intervención de los responsables de la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno (OCI), en la Municipalidad Provincial de Puno, debido a que algunos gerentes y sub gerentes no están cumpliendo con sus funciones.Explicó que al inicio del año 2019, presentó una propuesta de ordenanza municipal que plantea la inscripción de las propiedades (bienes inmuebles y muebles) de la entidad municipal en Registros Públicos, sin embargo el mencionado proyecto de ordenanza se encuentra paralizado, porque no tiene opinión técnica.También hizo mención indicando que solicitó en sesión de concejo municipal, un informe de las 48 obras dejadas por la anterior gestión. “Hasta la fecha no presentan los informes de corte de las diferentes obras de arrastre, no sabemos en qué situación se transfirió los proyectos”, declaró.En otro momento, señaló que la comisión de la Festividad Virgen de la Candelaria 2019, tampoco presentó su informe, pese a que fue solicitado por su persona. “No sabemos cuánto y cómo se gastó el presupuesto asignado a esta comisión”, dijo.Finalmente mencionó que la declaratoria de emergencia administrativa y financiera de la Municipalidad Provincial de Puno, es ilegal porque no tiene sustento técnico ni legal. Por todo lo mencionado, la regidora exige la intervención de la Contraloría y el OCI.