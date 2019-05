De los 32 dictámenes que se debatirán el 13 de junio en el Pleno Agrario, destaca el que busca la ampliación de la ley de promoción agraria. Actualmente, los trabajadores que están bajo este régimen reciben un pago diario, vacaciones por 15 días y el pago de CTS. Además, sus empleadores deben depositar el 4% de su salario en Essalud.El dictamen aprobado por la Comisión Agraria del Congreso establece, entre otras cosas, la ampliación de vacaciones a 30 días y la incorporación de gratificaciones. También aumenta el porcentaje que el empleador debe pagar al seguro social a 6%.Federico Pariona, presidente del grupo de trabajo agrario, precisó que aún se puede hacer cambios en el proyecto de ley. Como por ejemplo, el pago a Essalud. “Se debería contar con el Sistema Integrado de Salud. Lamentablemente no hay muchos hospitales de Essalud en el campo”, explicó.Por otro lado, no descartó poner en agenda el tema de la diversificación productiva agraria, que buscaría evitar la compra de excedentes por parte del Estado.“El enfoque estratégico es indispensable. Hay que conocer nuestras capacidades, la de nuestros competidores y la de nuestros clientes. No se puede promover la siembra de cualquier producto en cualquier parte del país, eso debe quedar claro”, indicó.Por otro lado, precisó que el gobierno no puede promover la siembra de cualquier producto en cualquier parte del país "Para eso existe una Zonificación Ecológica Económica, pero eso no basta. La información debe ser suficiente, y transparente. Los agricultores deben saber dónde pueden comprar insumos de buena calidad a buen precio. El proveerles esa información, es muy importante".Este y otros temas se verán en el Pleno Agrario. "Respecto a las propuestas, estamos priorizando la Ley que fortalece el Sistema Integrado de Estadística Agraria, que fortalece la transferencia de información estadística agraria, permitiendo el diseño y fortalecimiento de estrategias, mediante la articulación de todos los niveles de gobierno y en concordancia con el Sistema Integrado de Estadística Agraria (SIEA)".(Peru21)