El rector de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, Porfirio Enríquez Salas, señaló que hoy dos facultades tienen la visita del sistema nacional de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa.“A los estudiantes de la facultad de Ingeniería Agrícola, no les interesa la acreditación, porque su facultad hasta la fecha no logró acreditarse, pese a que se les asignó el presupuesto correspondiente” dijo el rector.Asimismo mencionó que se ha invertido un total de 892 mil soles en la acreditación de las escuelas profesionales de la primera casa superior de estudios de Puno.Enríquez Salas, explicó que no se realizó ningún descuento de alguna actividad que realizaron, en cuanto a la construcción de un nuevo local, añadió que aún no cuentan con un terreno.Finalmente, indicó que hay operadores políticos que están obrando en contra de la Universidad Nacional del Altiplano, y están detrás de las tomas de local. “Como autoridad siempre se atendió a la solución de los pliegos de reclamos”, dijo.