Nuevamente lo contratados CAS del sector salud protestaron en la Dirección Regional de Salud Puno, exigiendo se respete el acta firmada con el sindicato de trabajadores dónde indica que los contratos del 2015 y 2017 se respete, al no tener una respuesta frente a su pedido se trasladaron a la Defensoría del Pueblo a fin de que intermedie en este pedido.Nohemí Calian, representante de los contratados CAS Puno, aseguró que el documento emitido por la DIRESA sobre la orden de inamovilidad no será cumplido, es decir la campaña de barrido de vacunación para sarampión - rubeola y las metas se limitaran, algunas vacunas quedaran al aire. El cronograma que estuvo programado hasta el 15 de junio para el 100% de las instituciones educativas lo que no se cumplirán.Explicó que con el recorte de su contrato en el mes de junio se vulneraría los derechos de alrededor 100 contratados CAS de la red de salud San Román y Puno, en tanto en las demás redes continuarían laborando hasta el mes de diciembre, lo que está generando suspicacias.“Queremos igualdad…si va a ver la convocatoria al 100% en la red de salud San Román y Puno, también debe convocarse de la totalidad de las unidades ejecutoras”, dijo.