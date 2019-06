En el primer trimestre de 2019 los envíos al exterior de pisco sumaron US$ 1.49 millones, un incremento de 50% en relación al mismo periodo del año anterior, informó Promperú.Estados Unidos fue el principal mercado con una demanda de US$ 661,728 (28.5% de incremento), seguido de España con US$ 212,415 ( 24.7%). En este periodo, los destinos más dinámicos fueron Ecuador ( 2,291%), Colombia ( 690%) y Australia ( 124.9%).De otro lado, Francia, Australia y Brasil empiezan a marcar la diferencia con el alto nivel de importaciones registradas, en comparación a su consumo total de pisco en 2018, señaló el organismo.Las exportaciones de pisco han mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años. El 2009, los envíos al exterior sumaron US$ 1.3 millones, mientras que en 2018 acumularon US$ 5.7 millones, creciendo 320%.Actualmente, la bebida bandera espera llegar a 33 mercados de América, Asia y Europa, proyectó Promperú. (Peru21)