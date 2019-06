El congresista de Nuevo Perú, Oracio Pacori, señaló que la ciudadanía está en la razón de evaluar y hacer un balance sobre la labor que cumplen los congresistas en el Perú. La corrupción está en los distintos poderes del estado, no solamente en el congreso, sino en el sistema de justicia, incluso en el más alto nivel de funcionarios.“Representamos a nuestras regiones razón por la cual se entiende el sentir de la población por el accionar del congreso, a raíz de eso se quiere el cierre del congreso y respaldamos esta medida”, manifestó.No es el momento de poner en evaluación las decisiones o los intereses personales o partidarios, hay que tener por delante los intereses del país.Por otro lado, refirió que el caso de la acusación constitucional del ex Fiscal de la Nación Pedro Chavarry y del fiscal Tomas Gálvez, se ha presentado un informe con elementos de convicción en las sub comisión acusaciones constitucionales para que sean acusados.“Pero lamentablemente una mayoría ha hecho una defensa en favor del ex Fiscal de la Nación, Pedro Chavarry, es más congresistas han cuestionado la representación por la cual han sido electos” resaltó.Razón por la cual salimos indignamos de la votación y somos nosotros quienes exhortamos al Presidente de la República para que presente la cuestión de confianza.Oracio Pacori, también dijo que NO le otorgaran el voto de confianza, porque están convencidos de que esta mayoría del congreso, a través de la máscara de Fuerza Popular no va a cambiar.