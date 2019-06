Muchas personas que intentan alcanzar un peso saludable y mantenerse en forma a menudo usan rastreadores de actividad, que últimamente están de moda. Algunos de estos dispositivos portátiles, que monitorean la cantidad de pasos que una persona realiza cada día, vienen programados de antemano con una meta diaria de 10.000 pasos.Pero si bien una gran cantidad de evidencia muestra que la actividad física es buena para la salud y la longevidad de una persona, pocos estudios han examinado cuántos pasos al día se asocian con una buena salud, en particular con la buena salud a largo plazo. No hay pruebas sólidas de que el ya famoso objetivo de los 10.000 pasos sea adecuado para todos.Un nuevo estudio, publicado en la revista JAMA Internal Medicine, trató de abordar esta brecha de conocimiento al examinar los efectos de los paseos diarios en casi 17.000 mujeres mayores de 70 años, que habían medido sus pasos durante una semana completa. La investigación duró más de 4 años.Según el equipo, entre las mujeres mayores, dar tan solo 4.400 pasos por día estuvo asociado significativamente con un menor riesgo de muerte en comparación con los 2.700 pasos por día. El riesgo continuó disminuyendo con más pasos, pero se estabilizó en alrededor de los 7.500 al día, menos que el objetivo de los 10.000 pasos."Incluso una moderada cantidad de pasos se asocia con un menor riesgo de muerte", afirmó a Science Daily la autora principal del estudio, la doctora I-Min Lee, de la Escuela de Medicina de Harvard. "La intensidad de los pasos no importaba en estas mujeres mayores. Lo que importaba era la cantidad", sostuvo.Si bien inicialmente la intensidad parecía estar asociada con un menor riesgo de mortalidad, ahora los investigadores insisten en que el volumen de pasos, en lugar de la intensidad, puede ser más importante para la longevidad entre las mujeres mayores.Fuente:RT.